Beatrice Luzzi, protagonista assoluta della diciassettesima edizione del Grande Fratello, ha rilasciato una lunga intervista al settimanale NuovoTV. L’attrice ha parlato della sua esperienza nel reality show condotto da Alfonso Signorini, della sua mancata vittoria (a trionfare è stata Perla Vatiero) e del chiacchieratissimo rapporto con Giuseppe Garibaldi.

“Se mi è dispiaciuto non vincere? Penso di aver vinto lo stesso. Sono stata me stessa dall’inizio alla fine e di fronte ad accuse ingiuste e gratuite ho risposto sui contenuti senza mai offendere le persone. Ho perdonato quotidianamente gli insulti che mi sono stati rivolti e ho continuato a partecipare alla vita di comunità con grande rispetto. Ho sofferto gravi tradimenti affettivi senza dare in escandescenze o vendicarmi”.

E sul flirt con Garibaldi: “Sarei stata più prudente sia nell’avvicinarmi sia nell’allontanarmi da lui. E anche nel dirgli che fuori la cosa sarebbe finita. Ci siamo sentiti più di una volta e ci stiamo confrontando su certe scoperte attraverso video che girano sul web. Insomma, stiamo cercando di chiarire per avere meno fraintendimenti possibili”.

Poi, Beatrice ha parlato del suo rapporto con l’ex compagno Alessandro Cisillin: “Viene spesso a casa mia, gestisce i nostri figli. Siamo una famiglia però non stiamo più insieme. Non è il momento dell’amore: sono sommersa da impegni e pratiche da sbrigare. Non ho tempo, devo rientrare nel ruolo di madre, di figlia di una madre vedova e di professionista”.

Beatrice ha poi rivelato di pensare al matrimonio: “Come ho detto a Verissimo, solo adesso comincio a pensare al matrimonio. Non è mai stato nella mia natura legarmi contrattualmente a una persona. Quando faccio le cose le prendo con serietà, quindi l’idea di un’unione a tempo indeterminato mi angosciava. Adesso che sono più grande, se trovassi qualcuno capace di essere tutto e il contrario di tutto, forse potrei affrontare l’idea. Anche perché davanti non ho una prospettiva di sessant’anni ma, bene che vada, di trenta. A parte gli scherzi sì, se trovassi una persona come me, imprevedibile, assoluta e allo stesso tempo molto relativa, allora sì, potrei cominciare a pensare al matrimonio”.

Su un futuro come opinionista del Grande Fratello, la Luzzi ha preferito non sbilanciarsi: “E’ appena finita questa e mi godo il presente”.

Poi ha concluso: “Partecipare al Grande Fratello è stata una buona idea. Mi scrivono tante donne dicendomi che ho dato loro la forza di farsi rispettare ed essere leali, quindi direi che ne è valsa la pena. Ora mi piacerebbe condurre un programma dando voce proprio alle loro storie e al fatto che le ho aiutate a non abbassare la testa. Mi sento davvero di aver vinto il GF”.