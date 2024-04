Il 25 aprile, Vittorio Menozzi ha compiuto 24 anni e sabato sera ha festeggiato il compleanno insieme ad alcuni degli ex concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello.

Al party del modello erano presenti Marco Fortunati, Arnold Cardaropoli, Giselda Torresan, Perla Vatiero, Mirko Brunetti, Federico Massaro, Rosy Chin, Angelica Baraldi e il fidanzato Riccardo Romagnoli (detto Rick), Paolo Masella, Letizia Petris, Greta Rossetti, Stefano Miele, Valentina Modini e Lorenzo Remotti.

Tanti, però, gli assenti (i restanti diciannove con cui Vittorio ha condiviso l’esperienza al Grande Fratello): Anita Olivieri, Alessio Falsone, Alex Schwazer, Beatrice Luzzi, Ciro Petrone, Grecia Colmenares, Heidi Baci, Fiordaliso, Claudio Roma, Giampiero Mughini, Jill Cooper, Giuseppe Garibaldi, Marco Maddaloni, Monia La Ferrera, Sara Ricci, Massimiliano Varrese, Samira Lui, Sergio D’Ottavi e Simona Tagli.

Oltre all’assenza di Beatrice Luzzi, a far rumore è stata anche quella di Sergio D’Ottavi che, a differenza della fidanzata Greta Rossetti, non era presente alla festa. Il fatto che l’imprenditore laziale abbia deciso di disertare il party ha fatto scattare l’allarme tra i fan, e molti ritengono che ci sia in corso una crisi tra lui e l’ex tentatrice.

Ad avvalorare questa tesi è stata anche Deianira Marzano che, senza però fare il nome, ha rivelato: “Un gieffo si è confidato con un ex inquilino dicendo che da quando è uscito si è sentito snaturato e ha passato il tempo a fare cose che fondamentalmente non lo stimolano e che non appartengono al suo modo di essere, alla sua realtà e al suo modo di vivere. Si tratta di un gieffo in coppia fino a prova contraria (chi ha capito ha capito)".

Prime crepe dunque nella relazione tra Sergio e Greta? Al momento nessuno dei due è ancora uscito allo scoperto. Non ci resta che attendere l’eventuale evolversi della vicenda.