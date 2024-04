La foto di Angelica Baraldi e Greta Rossetti insieme alla festa di compleanno di Vittorio Menozzi ha fatto storcere il naso a molti utenti sui social. Il rapporto tra le due ex concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello non è mai stato idilliaco, anzi. Quando stava ancora con Mirko Brunetti, l’ex tentatrice si era in più occasioni scagliata contro Angelica, definendola “una gatta morta” per via della vicinanza di quest’ultima con l’allora fidanzato. “Ringrazio mamma di avermi fatta educata. Cosa non si fa pur di essere salvata dalla nomination. Mirko adesso svegliati. Viva le gatte morte. Ragazzi sto guardando la diretta. Comunque le ho sempre odiate fin da piccola le gatte morte. Se vuoi una cosa dillo e non ti nascondere. Se ti nascondi sei una gatta morta. Io se voglio una cosa lo dico chiaro. Dietro ad ogni gatta morta c’è una… non dico la parola… viva. Sono senza parole. Quelle più gatte morte sono le fidanzate. Sono davvero senza parole ragazzi. Ma vai fuori dal ca**o”, era sbottata sui social la Rossetti. Concetti che ha poi ribadito durante il faccia a faccia con la Baraldi avvenuto durante una puntata del GF. In seguito, la stessa Angelica e il fidanzato, Riccardo Romagnoli (detto Rick) si erano espressi con termini tutt’altro che lusinghieri nei confronti di Greta. Ecco perché, in molti, sono rimasti perplessi alla vista delle due ex gieffine insieme sorridenti.

Incalzata dai fan, Angelica ha deciso di spiegare come stanno le cose: “Il gioco è finito. Io e Greta ci siamo parlate, ci siamo confrontate e ci siamo chieste scusa a vicenda. Non abbiamo 12 anni, siamo mature per risolvere certe incomprensioni, andare oltre e avere un rapporto di amicizia. E’ la dimostrazione che la vita va avanti e dobbiamo sempre migliorarci. L’odio non porta da nessuna parte”.