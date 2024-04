Clamoroso colpo di scena durante la registrazione odierna di Uomini e Donne. Ida Platano è rimasta senza corteggiatori ed è arrivata anche la sfuriata di Pierpaolo Siano.

Di seguito le anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni:

Per quanto riguarda il trono di Ida, Pierpaolo è sceso molto arrabbiato, ha voluto parlare per primo dicendo ad Ida che l’ha preso in giro, rallentando il rapporto con lui per stare dietro alla segnalazione di Mario. Poi, il corteggiatore ha proseguito dicendo che Ida ha preso in giro lui e la gente a casa in tutti questi anni, stando appresso ad uno come Mario con tutte quelle segnalazioni, mentre secondo lui voleva passare per quella sensibile e che voleva una persona che le desse certezza.

Alla fine Pierpaolo se n’è andato dicendo che pure se Ida oggi lo avesse voluto scegliere, lui avrebbe detto di no perché non vuole essere la ruota di scorta. L’hanno seguito nel camerino con le telecamere, ma lui non ha voluto parlare con lei. Alla fine Ida esce dallo studio piangendo e se ne va.

Nella prossima registrazione capiremo l’epilogo del trono di Ida, visto che lei oggi se n’è andata ed è rimasta senza corteggiatori. Non ha detto che lascia il trono, ma se n’è andata comunque piangendo.

Mario non era in studio, ma si è visto un filmato di lui che ribadisce di essere stato con questa ragazza al B&B, ma che tra loro non è successo niente. Nonostante ciò, Ida non andrà a riprenderlo e dice che ha chiuso definitivamente.