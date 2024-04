Una segnalazione arrivata a Deianira Marzano e Amedeo Venza su un ex concorrente del Grande Fratello ha scatenato una nuova polemica sui social.

I due noti esperti di gossip, infatti, hanno condiviso tra le Instagram stories un pettegolezzo che riguarderebbe un ex gieffino, reo di fare il “cascamorto con tutte le ragazze” e di voler cenare gratis, garantendo al contempo visibilità alla pizzeria in questione attraverso la pubblicazione di contenuti sui social.

“Sono una compaesana di …… del GF, e ti dico che da quando è tornato qui fa il cascamorto con tutte le ragazze che gli capitano sotto mano. Si crede bellissimo solo perché ha fatto il GF, quando prima non se lo filava nessuno. In una pizzeria voleva portare venti persone tra parenti ed amici senza pagare, facendo le storie. In paese lo sanno tutti ormai, perché il proprietario ha rifiutato, dicendo che a lui della pubblicità su Instagram non interessa”.

Non è la prima volta che si sente parlare di influencer e/o ex gieffini “scrocconi”. E’ infatti prassi per le star del web e dei reality chiedere soggiorni, viaggi e cene gratis in cambio di foto sui propri canali social.

In molti si stanno chiedendo chi sia l’ex gieffino in questione, ma per il momento non esistono prove o indizi al riguardo.