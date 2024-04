Si aggiunge un nuovo tassello alla fine del matrimonio tra Chiara Ferragni e Fedez. L’imprenditrice digitale e il rapper, infatti, hanno anche smesso di seguirsi su Instagram, a testimonianza del fatto che si è ormai arrivati al capitolo della saga dei Ferragnez (ormai ex Ferragnez). Stando a quanto si apprende, Chiara e Fedez non solo avrebbero smesso di seguirsi, ma si sarebbero anche bloccati a vicenda (sarebbero spariti dai rispettivi profili i tag dell’ex coniuge).

I follower degli ormai ex Ferragnez hanno anche ricostruito il motivo per cui si sarebbero bloccati. Sembrerebbe che il primo dei due a fare questa mossa sarebbe stato il rapper in seguito al follow dell’influencer a Diego Naska che, stando ad alcune voci, ci avrebbe provato con la Ferragni durante un Capodanno di alcuni anni fa. Inoltre, alcune settimane fa, Naska e Fedez avrebbero avuto un diverbio in un noto locale milanese.

Stando a quanto riportato da Vanity Fair, il rapper avrebbe voluto delle scuse da parte di Naska per un commento che riguardava i figli Leone e Vittoria. Le scuse, però, non sarebbero mai arrivate. Inoltre, la mossa social di Chiara avrebbe infastidito ulteriormente Fedez, che avrebbe dunque deciso di bloccarla.

Fedez a Belve, la verità sulla rottura con Chiara Ferragni

“Quando è finito l’amore con Chiara? Preferisco non rispondere, non voglio parlarne. Se c’è stata una cosa scatenante? Io e lei abbiamo passato tanti momenti difficili: la mia malattia. Sono stati tre anni molto difficili, non abbiamo retto. Ma non l’ho mai tradita, quando ero sposato dicevano che ero gay e che stavo con Luis, quando ci siamo lasciati dicevano che mi piaceva la f**a e che la tradivo. […] A me stupisce la leggerezza con cui la stampa italiana additi ragazze anche famose come sfascia-famiglie dicendo che erano mie amanti. Non è vero niente. Mi dispiace che vengano messe in mezzo altre persone come questa ragazza, lei è stata messa in mezzo in maniera ingiusta, non è vero niente”.

E ancora: “Io ho avuto un cancro e mia moglie è stata indagata per truffa, perché mettere questi due momenti difficili sullo stesso piano? Lei mi ha sostenuto, io no. Ha influito il caso Balocco nella crisi? Sì. Io scopro di questa cosa quando esce, è ovvio che inizialmente io non l’ho presa bene. Poi pian piano ho cercato di capire. Io non voglio entrare nella vicenda giudiziaria, ma voglio dire una cosa: mi sono preso della m3rda per un errore che non ho fatto io e non potevo neanche difendermi! Io mi sarei difeso da subito, avrei fatto cose completamente diverse da quello che ha fatto lei. Chiara ha sbagliato a gestire la situazione, però sono sicuro che lei non abbia usato cattiva fede. E mi dispiace che lei abbia deciso di prendersi tutte le responsabilità quando secondo me doveva dire che le responsabilità non sono solo sue, ma sono condivise col suo manager”.