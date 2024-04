Dopo la conclusione del Grande Fratello, in molti si sono domandati che piega avrebbe preso il rapporto tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi.

Dopo un breve flirt, il rapporto tra l’attrice e il bidello calabrese è stato piuttosto complicato. I due ex gieffini si sono scontrati in diverse occasioni (anche in maniera piuttosto pesante), circostanza che li ha allontanati per diversi mesi. Durante le ultime battute del reality, però, hanno deciso di mettere da parte le incomprensioni con l’obiettivo di vivere le ultime settimane nella Casa di Cinecittà in un clima più disteso.

Garibaldi ha ammesso di provare ancora dei sentimenti nei confronti di Beatrice e di voler provare una riappacificazione fuori dalla Casa, e così è stato. L’ex gieffino ha infatti compiuto alcuni gesti social nella speranza di ricucire il rapporto con la Luzzi. In primis, Giuseppe ha pubblicato su Instagram alcune foto di loro due in casa. La scorsa settimana, ha poi deciso di troncare l’amicizia con Anita Olivieri, sottolineando di aver sbagliato a difenderla andando contro Beatrice.

Dal canto suo, la Luzzi ha spiegato di essere rimasta in contatto con Giuseppe, lasciando così aperta una porta circa un possibile ritorno di fiamma con Garibaldi. Ritorno di fiamma che potrebbe essersi concretizzato. Poche ore fa, infatti, l’attrice ha pubblicato su Instagram una foto che la ritrae con Giuseppe davanti al Colosseo. Ma non è tutto. Perché una testimone li ha visti passeggiare mano nella mano.

Adesso che i due ex gieffini si sono rivisti i fan si augurano che possa scoccare nuovamente la scintilla. Non ci resta che attendere per scoprirlo.