Questa sera, Antonella Clerici sarà ospite di Francesca Fagnani a Belve. Tra gli ospiti anche Lory Del Santo e Margherita Buy.

La conduttrice di E’ Sempre Mezzogiorno risponde alle pungenti domande della padrona di casa, prima fra tutte quelle sulle voci di una sua possibile conduzione del prossimo Festival di Sanremo. “Non me l'ha chiesto nessuno, mai”, afferma la Clerici che, sull'addio di Amadeus afferma: “L’ho trovato molto coraggioso”. La Fagnani allora insiste: “Ma il fatto che non l'hanno sondata ancora, le dispiace?”. E Antonella risponde: “Rientra un po’ nel nostro mondo Rai, poi magari direi di no. ho i miei programmi e ho le mie cose, non me ne frega niente… peggio per loro!”.

Quando si parla dei rapporti tra colleghi, Fagnani pungola: “Non faccia la diplomatica, mi dica quelli o quelle con cui si ama di meno”, e a quel punto, la Clerici non esita: “Barbara d’Urso”. E spiega il motivo: "Io ero in un momento di grande successo e ci fu il tradimento del mio ex compagno. Lei aprì Pomeriggio Cinque dicendo: ‘Domani abbiamo in esclusiva l’amante di Eddy’. L’ho trovata una cosa molto sgradevole, non l’avrei mai fatto nei confronti di una mia collega”.