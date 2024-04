Dopo l’intervista rilasciata a Mara Venier a Domenica In, Barbara D’Urso è pronta a tornare in tv. Questa mattina, la conduttrice di origini partenopee ha fatto uno “strano” annuncio che ha fatto impazzire i suoi fan.

Barbara, infatti, è tornata su X (ex Twitter) pubblicando una foto con tanto di tazzina scrivendo “Coming soon”. Ma a cosa si riferisce la D’Urso? Ad un libro in cui racconta la sua verità o un ritorno in televisione? Non ci resta che attendere per scoprirlo.

Le parole di Barbara D’Urso a Domenica In

“Ritornare qui dove ho iniziato a lavorare è stato bello. Come sto adesso? Sono serena, ho una famiglia meravigliosa e dei bravissimi amici, ma il dolore per ciò che ho subito rimane qui per adesso. Il dolore per il modo con cui sono stata strappata da quella che era parte della mia vita. Sono rimasta più di 20 anni a Mediaset, ero a casa, ero contenta e lavoravo ogni giorno. Ho dato davvero molto a quell’azienda, non sono mai mancata. Andavo in onda tutti i giorni, anche durante il Covid. C’ero sempre quando avevano bisogno, giorno e notte. Non ho nemmeno ricevuto delle spiegazioni.

Detto questo io non voglio male a nessuno. Se arriverà il momento dei chiarimenti? Ovvio. Io non voglio fare la guerra, la guerra è una cosa orribile. Ma adesso parliamo di altro, è un giorno di festa e cambiamo argomento”.