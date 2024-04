Ad inizio aprile esplose il gossip circa un presunto flirt tra Soleil Sorge e Cristiano Iovino, il personal trainer, balzato agli onori del gossip per essere “l’uomo del caffè” nel documentario Unica di Ilary Blasi.

L’ex vippona e il modello erano stati avvistati nello stesso posto e avevano pubblicato la stessa foto. Nessuno dei due si era mai espresso al riguardo, ma nelle ultime ore l’influencer italo-statunitense, rispondendo alla domanda di una follower, ha rotto il silenzio. “Dicono tutti che hai una storia con Iovino, sincera: vero o falso?”, ha chiesto l’utente. “Abbiamo diverse storie da raccontare, nessuna di queste riguarda il gossip”, ha risposto Soleil, che ha anche taggato Cristiano.

Le parole di Oriana su Cristiano e la mossa social dell'ex vippona

Nel frattempo, alcuni giorni fa, durante una clip del reality cileno Ganar o Servir? – De Vuelta al pasado, Oriana Marzoli, si è confidata con altre concorrenti in merito al fatto che le manchi Cristiano Iovino e non il suo ex Daniele Dal Moro.

“Non mi interessa quello di tre mesi fa – ha raccontato l’ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip -. E’ un altro con cui sono tornata dopo tanti anni, è quello che mi piace, sto passando un periodo terribile. L’altro giorno ho pianto per lui in albergo. Oltretutto è andata un po’ male…”.

Nelle ultime ore, però, una mossa social di Oriana non è passata inosservata. Stando ad una segnalazione arrivata ad Amedeo Venza, infatti, l’influencer di origini venezuelane avrebbe smesso di seguire su Instagram Cristiano. A quanto pare, infatti, la domenica, i concorrenti di Ganar o Servir?, prendono possesso del loro smartphone per un tempo limitato. Secondo l’esperto di gossip, l’unfollow sarebbe dovuto al fatto che la Marzoli avrebbe appreso di un presunto flirt tra Iovino e Soleil Sorge.