Il prossimo settembre tornerà su Rai Uno Ballando con le Stelle. In attesa dell’inizio del dancing show, Milly Carlucci si sta dedicando alla composizione del cast. Fino ad ora la rosa dei nomi comprende Federica Pellegrini, Marina Morgan, Nina Zilli, Enrica Bonaccorti, Francesco Paolantoni, Massimiliano Ossini e Luca Barbareschi. Al momento si tratta esclusivamente di indiscrezioni in quanto nessuno dei citati ha ancora ufficializzato la propria partecipazione.

Nelle ultime ore, però, TvBlog ha aggiunto a questa lista il nome di Sonia Bruganelli. L’ex opinionista del Grande Fratello Vip, reduce dalla medesima esperienza a L’Isola dei Famosi, potrebbe dunque scendere in pista. Inoltre, sempre TVBlog fa sapere che l’ex moglie di Paolo Bonolis, che ha una relazione in corso con Angelo Madonia (ex maestro di Ballando con le Stelle) non farò coppia con il compagno.

“A questi nomi TvBlog è in grado di aggiungerne uno certamente di spicco. Si tratta di Sonia Bruganelli. L’ex moglie di Paolo Bonolis è al centro delle cronache rose di questi tempi per la sua relazione con Angelo Madonia, uno dei maestri proprio di Ballando con le stelle. Sonia dunque si troverebbe a fare la concorrente del programma in cui il compagno riveste il ruolo di maestro. Pare però, secondo quanto apprendiamo, che Sonia Brugnelli non verrà messa in coppia con Madonia, che dunque non sarà il suo maestro di ballo”.