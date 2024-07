Dopo i rumor degli ultimi giorni, Francesca Sorrentino è uscita allo scoperto confermando la fine della relazione con Manuel Maura.

L’ex volto della passata edizione di Temptation Island, in una storia su Instagram, ha chiesto ai suoi follower di non inviarle in privato foto e video che ritraggono il suo ex fidanzato con altre donne, né di chiederle i motivi che hanno causato nuovamente la fine della relazione.

Francesca Sorrentino annuncia la rottura con Manuel Maura

“Come avete potuto intuire, la mia relazione con Manuel è finita. Ho aspettato prima di dire qualcosa non per hype o altro, ma per metabolizzare e valutare le varie fasi di questo momento e riprendere in mano la mia vita.

Dopo gli ultimi avvenimenti pubblicati sull’altro social e poi rimossi (per evitare ricorsi legali da parte dell’interessato), vi chiedo cortesemente di non inviarmi in privato foto/video che lo ritraggono in atteggiamenti intimi con altre ragazze. Ad oggi non è più un mio problema, ma preferirei non vedere queste immagini. Seppur io conduca la mia vita in totale serenità, non mi fa piacere vedere il poco rispetto (prevedibile) post relazione. Per quanto riguarda il motivo, preferire che non mi faceste domande. Penso sia meglio tacere”.

Francesca Sorrentino sul trono classico di Uomini e Donne?

Dopo la fine della storia con Manuel, torna prepotentemente d’attualità la possibilità che Francesca possa approdare sul trono Classico di Uomini e Donne. Lo scorso settembre, la ragazza lo rifiutò perché era ancora presa dal suo ex e, stando a quanto rivelato da Lorenzo Pugnaloni, la Sorrentino potrebbe alla fine decidere di rivalutare quella proposta: “L’anno scorso, se vi ricordate, rinunciò alla possibilità del trono perché ancora presa nei confronti dell’ormai ex fidanzato… Ciò non esclude che a settembre possa essere uno dei volti del trono classico, rimettendosi in gioco in un nuovo contesto per trovare l’amore”.