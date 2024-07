La seconda puntata di Temptation Island andata in onda lo scorso giovedì è ripartita da dove si era interrotta. Alessia Pascarella, fidanzata di Lino Giuliano, era in attesa di capire se il compagno aveva accettato la sua seconda richiesta di falò anticipato.

“È un uomo che non mi fa divertire. Il sabato usciamo solo a fare un giro in macchina, non mi porta da nessuna parte. Poi ogni tanto prendi il telefono e trovi like alle altre, tradimenti e tutto il resto. Non gli faccio fare il fighetto nel programma. Non accetta il falò? Gliene chiederò un altro, poi un altro ancora e un altro ancora. Vuole paragonarmi a ‘Nino D’Angelo’ (la single Maika, ndr)? Quel caschetto biondo? Sembra Totò. Io l’ho sempre rispettato, anche quando non lo meritava. Deve ringraziare il fatto che stia qua dentro, altrimenti lo avrei preso per i capelli”, si è sfogata Alessia con le compagne d’avventura.

Lino ha raggiunto del falò e ha scoperto che la fidanzata ha richiesto un incontro per la seconda volta. “Rifiuto”, è stata la risposta. “Io non ho ancora capito nulla. Voglio capire anch’io le mie cose. Mi sono messo da parte per lei, adesso voglio vivermela e proseguire il mio percorso”, ha aggiunto.

A quel punto, Filippo Bisciglia ha comunicato ad Alessia il secondo rifiuto del fidanzato e la parrucchiera napoletana ha detto: “Lo sapevo ma ne chiederò un altro. Poi un altro ancora e così via”. Alessia, invece, di abbandonare il programma per costringere il compagno a fare altrettanto, ha deciso di restare in attesa di nuovi sviluppi, ma ha anticipato che continuerà a presentare a Lino richieste di falò anticipato quotidianamente.

Nel frattempo, nelle ultime ore è arrivata una segnalazione a Deianira Marzano. La follower dell’esperta di gossip le ha rivelato che Alessia e Lino si sarebbero lasciati (onestamente non era difficile ipotizzarlo): “Deia, conosco una ragazza di Napoli che ha come parrucchiera Alessia di Temptation Island. Lino e Alessia si sono lasciati e lei sta malissimo”.