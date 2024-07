Mancano circa due mesi all’inizio della nuova stagione di Uomini e Donne, previsto per il prossimo settembre A fine agosto verranno registrate le prime puntate, e gli aficionados del dating show di Maria De Filippi non vedono l’ora di scoprire chi tornerà in studio e quali saranno i nuovi volti.

Al riguardo, negli ultimi giorni, si vocifera che Gemma Galgani avrebbe deciso di fare un passo indietro. Il motivo? La sua frequentazione con il cavaliere a Pietro Del Pozzo, arrivato per lei durante l’ultima stagione di Uomini e Donne. La frequentazione tra i due, infatti, prosegue a gonfie vele. A fornire nuovi dettagli è stato Lorenzo Pugnaloni: “Gemma non tornerà a settembre? E’ ancora tutto da vedere, sta di fatto che la dama sta continuando a conoscere al di fuori del programma Pietro, l’ultimo cavaliere arrivato per lei nella stagione scorsa. Ovviamente, qualora tra i due scattasse e iniziasse una relazione, dovranno viversi al di fuori. Ma non è detto, perciò nessuna conferma ‘ufficiale’”.

Al momento, dunque, non è dato sapere se la storica dama del parterre Over tornerà a Uomini e Donne. Non ci resta che attendere l’inizio delle registrazioni per scoprirlo.