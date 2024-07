Ormai è piuttosto evidente che tra Tony Effe e Giulia De Lellis ci sia qualcosa. Dopo essere stati paparazzati dal settimanale Chi, che ha parlato di “una lunga notte calda a Napoli”, il cantante e l’influencer si sono rivisti al matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, dove il rapper ha anche dato la sua giacca all’ex di Andrea Damante per assicurarsi che non prendesse freddo. Inoltre, una persona presente alla cerimonia ha parlato di una forte complicità tra i due. Secondo Deianira Marzano, la De Lellis avrebbe addirittura fatto una “mezza scenata” dopo aver visto Tony troppo vicino ad un’altra donna.

Come riportano i colleghi di Biccy.it, ieri sera, una ragazza ha incontrato Tony Effe e gli ha chiesto se fossero vere le notizie circa il suo flirt con Giulia De Lellis, e lui ha prontamente smentito: “Tranquille ragazza, è tutto fake”. La fan che ha registrato il video ha poi aggiunto: “Me l’ha confermato lui, non sta con Giulia De Lellis”.

Cos'è successo tra Giulia De Lellis e Tony Effe

“Il rapper era l’osservato speciale, insieme con Giulia De Lellis. Lo scoop di Chi che li ha ritratti insieme ha scatenato i social. E ora si sono ritrovati lì, allo stesso tavolo di Andrea Damante, ex mai dimenticato della De Lellis. La quale indossava un abito davvero audace di Nensi Dojaka. Talmente trasparente che, quando si è alzata la brezza, aveva freddo, e Tony Effe le ha prestato la sua giacca, restando solo con il gilet e i muscoli e i tatuaggi in bella vista. Quando abbiamo detto alla De Lellis, scherzando, che stava facendo fare gli straordinari a Chi con le sue innocenti evasioni sentimentali, ha risposto con grande ironia: ‘Con tutto il ben di Dio che c’è in giro, chi sono io per rinunciare?’. Lei e Damante non si sono molto calcolati in pubblico, ma questo non significa nulla”.