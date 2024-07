Emy Buono, ex di Denis Dosio, nonché ex pupa dell’edizione de La Pupa e il Secchione Show condotta da Barbara D’Urso, durante una chiacchierata con Gabriele Parpiglia a Radio Marte si è lasciata andare ad alcune rivelazioni su Giaele De Donà, ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip.

Emy ha raccontato di essere stata fidanzata con l’ex vippona, ma le due si sarebbero frequentate di nascosto: “Si ero fidanzata con Giaele. Di nascosto, il marito era geloso. Era amore da parte di entrambe. Sì, ci siamo dette ‘ti amo’. Lei non lo può dichiarare, però sì. In che rapporti siamo oggi? Lei da quando è uscita dalla Casa non mi ha più scritto, mi ha bloccata ovunque, non ci siamo più sentite. Ho incontrato il fratello ad una festa e nulla, mi odia!

Lei vuole vivere in una favola. In realtà ha tutt’altro che una favola. Tutti scheletri nell’armadio. Soltanto che noi abbiamo una differenza: io gli scheletri nell’armadio non riesco a tenerli e non mi interessa. Sono questa, mi spiattello nel bene e nel male. Lei no, cerca di essere la principessina perfetta, ma non lo è”.

Il matrimonio tra Giaele De Donà e il marito Bradford Beck è giunto al capolinea ormai da diversi mesi. Di recente, l’ex vippona ha pubblicato su TikTok un video nel quale parla di un suo ex che si “è messo con una ce**a”.