Gli autori del Grande Fratello, insieme a Giuseppe Garibaldi, sono in giro per l’Italia alla ricerca di potenziali concorrenti “non famosi” in vista della prossima edizione del reality show. Al contempo, la produzione sta contattando anche personaggi più o meno noti da inserire nel cast “Vip”. Al riguardo, Deianira Marzano ha rivelato che a varcare la porta rossa potrebbero essere anche alcuni ex vipponi. Alcune settimane fa, infatti, ha dichiarato che sono stati presi in considerazioni alcuni concorrenti di vecchie edizioni, e ieri pomeriggio l’esperta di gossip ha aggiunto: “Alcuni ex gieffini del vecchio Grande Fratello Vip sono stati chiamati per il prossimo Grande Fratello”.

Non solo personaggi delle edizioni Vip. Infatti, sempre secondo la Marzano, anche una concorrente dell’undicesima edizione del Grande Fratello potrebbe tornare nuovamente nella Casa di Cinecittà: “Margherita Zanatta è in lizza per il prossimo Grande Fratello”.

Intanto sui social c’è chi fa il tifo, ad esempio, per un ritorno di Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi, altri per Giulia Salemi e Soleil Sorge, altri per Alex Belli e Edoardo Tavassi e altri ancora per Giulia De Lellis. Ipotesi che, però, al momento, lasciano il tempo che trovano.