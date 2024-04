Raffaella Scuotto, ex corteggiatrice di Uomini e Donne scelta da Brando Ephrikian, ha rilasciato una lunga intervista a Fanpage.it. La giovane napoletana ha lasciato il dating show di Maria De Filippi con il tronista nella puntata trasmessa lo scorso 26 marzo e oggi, a distanza di quasi due mesi, la loro relazione procede a gonfie vele.

“Sono a Treviso da Brando. Ci stiamo organizzando con la lontananza. Quando andrò via da qui, verrà lui a Napoli. Per ora ci dividiamo. Se parliamo già di convivenza? A grandi linee sì. Il pensiero c’è, ma quando entrambi saremo pronti. Stiamo insieme da un mese e mezzo, non siamo sprovveduti. La convivenza arriverà quando vorremo e potremo farlo”.

Raffaella rivela: "Perché io e Brando litighiamo"

Poi, Raffaella spiega perché litiga con Brando: “La distanza non ci aiuta, nascono piccole discussioni dovute alla gelosia, a visioni differenti sulle cose. Siamo autoritari e permalosi, quando a volte si scatenano diverbi.

Cosa mi ha spinto a partecipare a Uomini e Donne? Mi presentai per un appuntamento al buio. Dalla redazione mi chiamarono già due anni fa, ma avevo un viaggio in programma e non andai. Mi richiamarono l'anno scorso, ero da poco uscita da una relazione tossica, volevo vivere un'esperienza nuova per liberarmi da quei pensieri. Volevo provare qualcosa di diverso, dovevo fare qualcosa per me stessa. Non pensavo, però, andasse così. Lui ha 22 anni, io ero restia per il fattore età. Quando lo sentii parlare per la prima volta capì che aveva una maturità superiore alla sua età”.

Raffaella è reduce da una relazione tossica, della quale è stata vittima per quasi un anno: “Non ho sofferto perché ho capito che non ci tenevo abbastanza. Questo mi ha permesso di andare avanti. Ho sempre pensato ‘Non vivrò mai una relazione tossica' e quando ho capito che la stavo vivendo, ho deciso di metterci subito un punto, non mi stava bene. Iniziano a reprimerti in un modo prima di farlo del tutto. Dovevo mettere la parola fine prima del disastro”.

La paura di non essere scelta

L’ex corteggiatrice ha poi parlato del timore di non essere scelta: “La paura mi ha fatto sentire come ‘la seconda', ma non per insicurezza personale. Lui non era in grado di capirmi, di apprezzarmi. Io conosco bene il mio valore, voglio che gli altri non lo svalutino. Quando lui non mi ha dato la giusta importanza mi ha fatto sentire così, perciò mi battevo tanto. Mi sentivo insicura quando non mi capiva, ma non credevo di non essere alla sua altezza. Adesso, anche quando siamo lontani è molto presente. La distanza ci pesa perché non possiamo vivere insieme la quotidianità, ma è sempre presente.

Presentazioni in famiglia? Io ho conosciuto la sua, lui la mia non ancora. Brando è diverso da me, non voglio forzarlo anche perché non sento il bisogno di fargli conoscere la mia famiglia dopo un mese e mezzo. Ho conosciuto la sua mamma, i nonni, tutti. Quando vengo a Treviso sono felice, mi sento bene”.

La reazione alle parole di Daniele Malaspina

In un’intervista a Fanpage.it, Daniele Malaspina ha raccontato che lui e Raffaella provavano interesse l’uno per l’altra. “Non mi sarei mai aspettata parole del genere da lui – ha dichiarato Raffaella -. Non c'è mai stata malizia tra noi. Sono ingenua, avevo visto in lui una bravissima persona. Mi sono dispiaciuta quando ho letto quelle parole. Dopo aver visto l'intervista lo chiamai, gli chiesi di non parlare più di me pubblicamente. Ho la coscienza a posto, non ho mai avuto bisogno di difendermi. L'importante è che Brando sappia tutto”. L’ex corteggiatrice ha anche rivelato che né lei né Brando hanno più sentito Beatriz D’Orsi.

Infine, sulla storia con Brando, Raffaella dice: “Volevo che fuori dal programma continuassimo a muoverci sulla stessa linea. Vivendoci ho capito che la nostra complicità cresce sempre di più. Sto vivendo il tipo di rapporto che ho sempre sognato. Non è facile trovare una persona con cui aprirsi, sono contenta perché ne avevo bisogno”.