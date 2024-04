Ida Platano ha abbandonato il trono. E’ questo ciò che emerge dalle anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni in merito alla registrazione di oggi di Uomini e Donne.

“Nella registrazione di oggi nessun accenno a Ida e lei non era presente, non si è parlato neanche di Daniele. Tuttavia abbiamo la certezza che Ida abbia abbandonato il trono perché in studio accanto a Gianni e Tina c’era soltanto un trono (quello di Daniele).

Ospite Giucas Casella per il fatto di Tina. I due hanno parlato della storia che hanno avuto anni fa.

Per quanto riguarda il Trono Over, Cristiano continua la conoscenza con Asmaa, mentre Fabio chiude con Sabrina. Per quanto riguarda Gemma, nella scorsa registrazione era arrivato Pietro, si sono visti e intendono proseguire nel sentirsi e vedersi. Ospiti in studio Claudia e Alessio, tra loro prosegue tutto a gonfie vele”.