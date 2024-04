La programmazione del Serale di Amici 23 sta per cambiare. Mancano ormai meno di tre settimane all’atto conclusivo del talent show di Maria De Filippi. Lo scorso sabato è andata in onda la sesta puntata del Serale, durante la quale Sofia Cagnetti ha dovuto lasciare definitivamente la scuola. Sono ancora sette gli allievi in gioco: Holden, Petit, Marisol, Dustin, Martina, Sarah e Mida. Il cerchio, dunque, inizia a stringersi, e d’ora in avanti sarà una lotta serratissima per conquistare la vittoria finale.

Intanto, nelle ultime ore, è giunta la notizia che la programmazione della fase finale di Amici 23 ha subito delle piccole modifiche. La settima puntata andrà regolarmente in onda sabato 4 maggio, mentre la semifinale verrà trasmessa domenica 12 maggio. Il motivo? Sabato 11 maggio ci sarà l’Eurovision Song Contest 2024, e il pubblico sarà impegnato a fare il tifo per Angelina Mango, tra l’altro ex allieva del talent, che rappresenterà l’Italia dopo la vittoria al Festival di Sanremo.

La finalissima, invece, andrà in onda in diretta sabato 18 maggio su Canale 5.