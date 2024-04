Alcune settimane fa, in un’intervista al settimanale Nuovo Tv, Giucas Cadella aveva rivelato di aver avuto una frequentazione con Tina Cipollari.

Nella puntata odierna di Uomini e Donne, il gossip è stato trattato anche da Maria De Filippi in apertura di puntata: “Oggi iniziamo con uno scoop che riguarda Tina – ha esordito la conduttrice -. A me al mattino mandano la rassegna stampa di tutto ciò che riguarda il programma… Un’amante di Tina…”. Dopodiché, sullo schermo dello studio è apparsa proprio l’intervista di Giucas dal titolo: “Io e Tina ci siamo amati e non ho dovuto neanche ipnotizzarla!”. L’opinionista è scoppiata a ridere ed ha esclamato: “Mi sento male! Cioè è una cosa che è uscita adesso?”.

Nell’intervista, Casella ha rivelato di una vacanza alle Maldive insieme alla Cipollari: “Tra me e lei è durata qualche mese, anche se saranno passati vent’anni. Poi abbiamo saputo trasformare l’amore in una bellissima amicizia. Quando ci siamo innamorati eravamo single e abbiamo condiviso momenti bellissimi. Siamo anche stati in vacanza a Cefalù. Poi siamo stati insieme alle Maldive e ricordo una scena bellissima in cui usciva dall’acqua. Sono felice che lei non abbia smentito, di lei posso solo dire cose belle. Per me Tina è una donna straordinaria, arguta e intelligente, cui auguro il meglio”.

In realtà, Giucas Casella, anche durante la sua avventura al Grande Fratello Vip, aveva svelato alcuni retroscena di questa sua presunta frequentazione con Tina Cipollari: “Tra noi c’era qualcosa in passato e se lo nega è una bugia. Risale più o meno a quando facevano il reality Il Ristorante, mi chiamavi anche amore. Poi tu eri gelosa di Tina Cipollari. Sì perché io mi frequentavo con lei e tu eri gelosissima. Come no? Certo che sì eri molto gelosa e io mi ricordo tutto. Sei anche stata da Barbara d’Urso a parlare di queste storie”.

In quell’occasione, Tina aveva replicato: “Ma cosa volete che vi dica? Non me la sento nemmeno di smentire. Magari mi aveva imbambolata, ero ipnotizzata, in trance e non mi sono accorta di nulla”.