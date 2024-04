Come è emerso dalle anticipazioni relative alla registrazione di Uomini e Donne di ieri, martedì 23 aprile, Ida Platano è rimasto senza corteggiatori. Dopo l’uscita di scena di Mario Cusitore, che la tronista ha deciso di eliminare dopo aver scoperto che il corteggiatore aveva incontrato una donna in un B&B (si tratterebbe dell’ex dama del Trono Over Melissa, scesa per corteggiare Alessandro Vicinanza), anche Pierpaolo Siano ha deciso di fare un passo indietro.

“Pierpaolo è sceso molto arrabbiato, ha voluto parlare per primo dicendo ad Ida che l’ha preso in giro, rallentando il rapporto con lui per stare dietro alla segnalazione di Mario – ha rivelato Lorenzo Pugnaloni -. Poi, il corteggiatore ha proseguito dicendo che Ida ha preso in giro lui e la gente a casa in tutti questi anni, stando appresso ad uno come Mario con tutte quelle segnalazioni, mentre secondo lui voleva passare per quella sensibile e che voleva una persona che le desse certezza.

Alla fine Pierpaolo se n’è andato dicendo che pure se Ida oggi lo avesse voluto scegliere, lui avrebbe detto di no perché non vuole essere la ruota di scorta. L’hanno seguito nel camerino con le telecamere, ma lui non ha voluto parlare con lei. Alla fine Ida esce dallo studio piangendo e se ne va”.

La segnalazione su Pierpaolo Siano

Nelle ultime ore è arrivata una nuova segnalazione a Lorenzo Pugnaloni, secondo cui Pierpaolo avrebbe confidato di aver chiuso definitivamente con Ida: “Ciao Lollo, volevo farti una segnalazione. Ieri sera, alla stazione centrale di piazza Garibaldi a Napoli, ho visto Pierpaolo, il corteggiatore di Ida. Era molto agitato, si vedeva che era ancora scosso da tutto il casino successo. Gli ho chiesto se fosse finita definitivamente con Ida, e lui ha risposto di sì. Non ho potuto fare foto e video perché è letteralmente scappato”.

A questo punto, l’unico scenario possibile è quello dell’abbandono del trono da parte di Ida Platano. Lo stesso Pugnaloni ha rivelato che prima di uscire dallo studio, la tronista ha salutato Maria De Filippi dicendole che è stata nuovamente sfortunata. Nel frattempo, l'ormai ex tronista questa mattina ha lasciato Roma, come si evince da una foto condivisa da lei stessa tra le Instagram stories nella quale si trova alla stazione Termini in attesa di salire sul treno che la riporterà a Brescia.