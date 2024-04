Come in ogni post Grande Fratello che si rispetti, non può mancare l’inevitabile e consueta coda polemica. Durante questo primo mese successivo alla finale del reality show condotto da Alfonso Signorini, gli ex concorrenti non hanno lesinato stilettate velenose nei confronti degli ex coinquilini. L’ultima in ordine di tempo vede ancora una volta protagonista Anita Olivieri, che nelle ultime ore ha lanciato l’ennesima frecciatina a Beatrice Luzzi, sua acerrima nemica all’interno della Casa più spiata d’Italia.

La 26enne romana sta trascorrendo questi giorni in compagnia di Alessio Falsone, e mentre i due ex gieffini erano da Starbucks, l’allenatore di calcio ha fatto scrivere “Beatrice” invece che “Anita” sul bicchiere della bevanda destinata alla fidanzata. Il momento è stato immortalato dalla Olivieri con un video: “Ale, non è divertente. Guarda che simpatico…”.

Ovviamente, il filmato non è passato inosservato e ha scatenato la reazione da parte dei fan della Luzzi. “E’ sempre lei e la sua ossessione dall’11 settembre con la sua ‘autoironia’ alla quale ride solo lei e adesso, per un briciolo di visibilità, pure quell’altro”, ha commentato un utente. E ancora: “E’ evidente che lo fanno apposta. Non fate il loro gioco stupido”. “Vogliono provocare, così si parla di loro”.

Non è la prima volta da quando è finito il Grande Fratello che Anita tira frecciatine a Beatrice. Nei giorni scorsi, infatti, la Olivieri ha messo like ad un commento contro la Luzzi (“Meno male che la pagliaccia vuole stare fuori da queste dinamiche, tanto da andare a mettere like ai gossippari sottomarca”), e prima ancora si era lamentata di non riuscire a fare dirette su Instagram: “Raga, ma Instagram che non mi fa fare le dirette? Ma Zuckerberg sta con Beatrice, non ho capito”.