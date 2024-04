Hande Erçel e Burak Deniz sono i protagonisti principali della serie Bambaşka Biri, ispirata al romanzo omonimo “İçimdeki Yabancı” di Esra Battal Can.

Nella serie, Hande Erçel dà vita al Pubblico Ministero Leyla. La procuratrice Leyla, che viene da Muş per visitare sua madre Şahinde (Gülçin Hatıhan) e suo padre Reşat (Feridun Düzağaç), che vivono a Istanbul, cercherà di risolvere l’omicidio di un famoso uomo d’affari. Burak Deniz interpreterà il famoso giornalista Kenan Öztürk. Il cadavere ritrovato nella foresta sarà occasione di incontro per Kenan e Leyla.

I motivi del scetticismo di Leyla nei confronti di Kenan

Intrappolati in un vortice di desiderio in mezzo a interessi contrastanti, questi due ambiziosi personaggi sono attratti l’uno nei confronti dell’altro. Kenan rimane affascinato a prima vista dalla bella e determinata procuratrice. Tuttavia, Leyla si avvicina a Kenan con scetticismo poiché conosce la sua ambizione professionale. Lei avverte in lui un indefinibile disagio, ma mantiene le distanze per varie ragioni, tra cui il fatto che il padre di Kenan è il procuratore capo Turan, e la sua professionalità la inibisce.

L’unica cosa che spinge Kenan ad interessarsi dell’omicidio che ha agitato il paese non è solo il suo dovere di giornalista. Non riuscendo a stare lontano dal pubblico ministero, che incontra costantemente per il caso omicidio, Kenan fa di tutto per avvicinarsi a Leyla. Tuttavia, lei, nonostante l’inibizione per la figura del padre, si ritrova incapace di resistere all’attrazione per l’uomo che tutti ammirano.

Ne conseguirà una storia d’amore caratterizzata da passione e desiderio. Un amore che affascinerà il pubblico italiano.

La serie tv al momento è trasmessa sul canale Fox in Turchia. Mediaset da anni ormai in contatto con la tv turca ne ha già acquistato i diritti per trasmettere la serie in Italia.