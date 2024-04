Rebecca Staffelli e Greta Rossetti si conoscevano già da molti anni prima che l’ex tentatrice entrasse nella Casa del Grande Fratello, dove l’influencer milanese era una concorrente, mentre la speaker radiofonica si occupava della parte social del reality show condotto da Alfonso Signorini.

A rivelarlo è stata proprio l’ex gieffina, che ieri sera ha condiviso su Instagram una loro foto di quando erano bambine. Della loro amicizia, però, nessuno ne ha mai parlato. Tra l’altro, era stata la stessa Rebecca a rivelare nel corso di una puntata del GF della frequentazione tra Monia La Ferrera e Josh Rossetti, fratello di Greta. A ciò si aggiunge, ma questa era notizia già nota, che il fidanzato della Staffelli, Alessandro Basile, è il manager della Rossetti.

Le parole di Rebecca prima dell'ingresso di Greta nella Casa

“Secondo me entrerà molto agguerrita, credo che abbia tanta voglia di raccontarsi, anche perché l’esperienza del Grande Fratello parte proprio da questo, a prescindere dal triangolo. Credo abbia tanta voglia di far conoscere chi è veramente, per ora l’abbiamo conosciuta solo come fidanzata di Mirko - aveva detto la Staffelli a Casa Chi -.Ci sono fazioni, persone che sostengono Greta, altre che vorrebbero di nuovo insieme Perla e Mirko. Secondo me l’ingresso di Greta nella Casa aprirà uno scenario nuovo e imprevedibile e non vedo l’ora di vedere la faccia di Mirko. Potrebbe cambiare tutto”.