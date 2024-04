Dopo le voci e gli indizi che avevano lasciato ipotizzare ad una storia tra Giulia De Lelis e Giano Del Bufalo, il settimanale Chi ha beccato i due insieme lo scorso weekend nei pressi del Castello di Cecchignola, a Roma, dove vive il fratello dell’attrice Diana Del Bufalo.

La prova ufficiale della relazione, dunque, è arrivata con le foto pubblicate sulla nota rivista. Giulia e Giano vanno a fare la spesa in un supermercato non troppo distante dalla casa di lui. Sui profili social di entrambi al momento tutto tace, sebbene si siano fatti scattare una foto insieme ad un evento tenutosi a Venezia lo scorso 17 aprile.

Una storia che arriva dopo la rottura dell’influencer con Carlo Gussalli Beretta (che nel frattempo è stato paparazzato a Madrid in compagnia di Melissa Satta) e le voci circa un presunto ritorno di fiamma con Andrea Damante, anche lui reduce dalla fine della relazione con Elisa Visari. Ma niente di tutto ciò. A conquistare il cuore della De Lellis è stato il 36enne romano, che lavora come antiquario e ha partecipato al programma in onda sul Nove Cash or Trash? con Paolo Conticini.