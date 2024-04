Una coppia del Trono Over nata nell’attuale edizione di Uomini e Donne sarebbe già in crisi.

Stiamo parlando di Emanuela Malavisi e Marco Antonio Alessio. Lo skipper pugliese e l’imprenditrice marchigiana hanno deciso di uscire insieme dal dating show di Maria De Filippi poco prima di Natale. Eppure, a distanza di pochi mesi, dall’inizio della loro storia, circolano già voci circa una presunta crisi.

Come riportato da IsaeChia.it, i telespettatori del programma di Canale 5 hanno infatti notato una particolare didascalia condivisa dall’ex dama a corredo del suo ultimo post. Emanuela ha pubblicato un video registrato lo scorso mese in cui lei e Marco Antonio passeggiavano in riva al mare, e al filmato ha aggiunto il seguente messaggio: “Manca all’occhio la vista del sole che va a riposare dietro al mare. Manca al naso il tuo profumo fatto di salsedine e tramonti, manca alla pelle quei brividi, manca all’orecchio il rumore delle nostre risa, manca alla bocca il sapore dei tuoi baci e tradizione, manca alle mani un’altra pelle, manca l’aria ai polmoni a volte… Ma più di tutti, manca al cuore… la sua metà. Memories, ricordi, holiday, Salento, love couple, missing”.

I follower hanno immediatamente ipotizzato che il messaggio sia un chiarissimo riferimento alla crisi tra l’ex dama e l’ex cavaliere. A questo punto, non ci resta che attendere che uno dei due esca allo scoperto per chiarire la natura del loro rapporto.