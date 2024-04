Paolo Bonolis ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera. Il conduttore è tornato a parlare della sofferta separazione dalla sua seconda moglie Sonia Bruganelli, attuale opinionista de L’Isola dei Famosi.

“Abbiamo tre figli, ci vuole armonia… come si dice? Genitoriale, ecco. La decisione di separarci? L’ho subita, condividendola. Come puoi pretendere che una persona faccia ciò che non vuole più, che provi ciò che non sente più, che sia quella che non è più? Per me non è stato facile, ma giusto”.

Ci sarà una nuova compagna nel futuro di Bonolis? “Ora sto benissimo così – ha risposto il conduttore -. Sono pieno di amici, ho cinque figli, due nipoti e una terza che nascerà a luglio. Se capita, capiterà. E se non capita, come si dice a Roma, ciccia”.

Bonolis ha anche detto la sua in merito al suo programma Avanti un altro, che continuerà a portare in onda anche il prossimo anno. Il conduttore, infatti, al netto dei rumor degli ultimi mesi, resterà a Mediaset: “Resto a Mediaset. Avevo promesso a Pier Silvio che avrei fatto un’altra stagione di Avanti un altro e sono una persona di parola. Se condurrò Sanremo 2025? Al momento non si intravede la circostanza”.