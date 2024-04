Un ex giudice di Amici di Maria De Filippi diventerà presto padre per la prima volta. Stiamo parlando di Ermal Meta, cantautore di origini albanesi salito alla ribalta grazie alla sua partecipazione, nel 2015, a Sanremo Giovani, che avrò una bimba dalla sua storica compagna Chiara Sturdà.

Ad annunciarlo è stato lo stesso Ermal sul suo profilo Instagram. Nella didascalia, il cantautore ha svelato anche il nome scelto: “Questo sarà il tuo primo maglioncino. Noi ti aspettiamo. Tu non avere fretta, ma non tardare troppo che ormai non possiamo fare a meno di te. Ti aspettiamo piccola Fortuna, portaci l’estate. La tua mamma e il tuo papà”.

Nel 2018, Ermal Meta ha vinto in coppia con Fabrizio Moro il Festival di Sanremo con il brano Non mi avete fatto niente. Tra i riconoscimenti ottenuti anche il premio Best Italian Act agli MTV Europe Music Awards. Nel 2017 è stato scelto come giudice della sedicesima edizione di Amici.