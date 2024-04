Giulia De Lellis può vantare un “curriculum” di tutto rispetto: da Andrea Damante ad Irama, passando per Andrea Iannone e Carlo Gussalli Beretta. La nota influence originaria di Pomezia ha avuto molti fidanzati, ma purtroppo per lei nessuno è diventato l’uomo della sua vita. “Ci sono uomini splendidi là fuori, quando arriverà quello giusto lo capirò”, ha dichiarato a Giulia Salemi nel podcast Non lo faccio per moda. "La cosa che fa ridere è che non sono mai stata lasciata. Ho lasciato io tutti i miei fidanzati. Perché? È una cosa brutta? Io ho sofferto da morire, eh, attenzione! Si soffre di più a lasciare perché sai sempre quello che lasci, ma non quello che trovi”.

Giulia De Lellis ha poi spiegato perché è sempre stata lei a lasciare: “Come si capisce che non c’è più l’amore? È molto lento, ci vuole molto tempo, ci sono tanti pensieri… non è che ti svegli la mattina e dici ‘lo mollo’. È un processo sempre molto pensato, analizzavo sempre tanto. Sull’altare mentre percorro la navata devo essere sicura. Io sono in grado di scappare dall’altare eh! Lo farei tranquillamente. Mi piacerebbe arrivare a quel giorno ed essere proprio sicura. Con alcune persone stavo lì lì. Se non ci sono arrivata è perché non ci credevo fino in fondo”.

E ancora: “A livello amoroso sono un disastro! Lo sanno tutti. Perché sono un pasticcio e perché sono stufarella. Se mi annoio facilmente? Sì. Poi sono una che ama fare sempre tante cose diverse. Mi piace cambiare, mi piace scoprire e credo che ancora io non abbia trovato quella persona per cui fare delle rinunce o restare, probabilmente, se ne vale la pena. L’ultima mia storia è durata quattro anni, i correttori durano molto meno, poi si devono buttare. […] Io ci provo sempre. Io sono una innamoratissima dell’amore, mi butto, ci credo. Sempre entusiasta, non mi sono mai fatta spegnere da determinate dinamiche che mi è capitato di vivere”.