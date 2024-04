Giulia De Lellis è stata ospite di Non lo faccio x moda, il podcast di Giulia Salemi. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha ironizzato sul fatto che lei e la fidanzata di Pierpaolo Pretelli abbiano in comune diverse cosa, come il nome, la professione e l’esperienza al Grande Fratello Vip. Discorso diverso, invece, per la situazione sentimentale.

“L’unica cosa che non abbiamo in comune è il fidanzato! Diciamo che io in questo sono molto peggio di te! Tu sei molto più brava sotto questo punto di vista. Io sono un disastro, lo sanno tutti. Sono stufarella… Annoiare? Anche. Sì, mi annoio anche. Poi sono una che ama fare tante cose diverse. Mi piace cambiare, mi piace scoprire e credo ancora che io non abbia trovato quella persona per cui fare delle rinunce o restare, probabilmente se ne vale la pena”.

Poi, la De Lellis ha parlato della storia con Carlo Beretta: “E’ durata quattro anni. I correttori durano molto meno, poi si devono buttare. Vabbè sono ironica, mi piace giocare. Comunque sì, non ho trovato quella persona per cui vale veramente la pena fare delle rinunce per tanto tempo. Però ci provo sempre, eh? Io sono una innamoratissima dell’amore, mi butto, ci credo. Sempre entusiasta, non mi sono mai fatta spegnere da determinate dinamiche che mi è capitato di vivere”.

L’influencer ha poi parlato di Andrea Damante. Nonostante i due di recente si siano rivisti, non c’è stato né ci sarà nessun ritorno di fiamma? "Uomini e Donne? Rifarei tutto! I Damellis is back? No. C’è questa persona nella mia vita e ci sarà per sempre. Siamo in buoni rapporti. Alcuni travagliati, alcuni divertenti. Quando ho scritto il libro mi ha odiata, ma ci siamo anche tanto amati. No, non mi sono vendicata, l’ho fatto per me. E’ stato uno sfogo e tu non sai quanto mi abbia aiutata quel libro”.