Come è emerso dalle anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni in merito alla registrazione di ieri di Uomini e Donne, Ida Platano ha abbandonato il trono dopo essere rimasta senza corteggiatori.

La tronista ha infatti eliminato Mario Cusitore in seguito ad una lite furiosa scaturita da una segnalazione arrivata in redazione. Stando a quanto emerso dalle “indagini” scrupolose condotte da Tina Cipollari, lo speaker radiofonico partenopeo è stato avvistato in compagnia di una ragazza in un B&B. Se in un primo momento Mario aveva negato con forza, in seguito, incalzato dagli opinionisti, non ha potuto fare altro che ammettere l’incontro con questa misteriosa donna, anche se ha sottolineato che tra loro non è successo nulla.

Intanto, Pierpaolo Siano ha deciso di lasciare il dating show perché di fatto si sentiva come una “ruota di scorta” (e pare abbia già voltato pagina). Rimasta senza corteggiatori, Ida non ha potuto fare altro che abbandonare il trono.

A distanza di poche ore dalla fine della registrazione, Mario è tornato sui social pubblicando un’immagine di lui in palestra corredata dalla seguente frase: “E’ un fallimento solo se non ci hai provato… ricomincio”.