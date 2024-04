Durante la registrazione di Uomini e Donne di ieri, lunedì 22 aprile, Mario Cusitore ha confessato che la segnalazione sul suo conto (era stato avvistato mentre usciva da un B&B in compagnia di una donna) era veritiera, ma che tra di loro non è accaduto nulla. Ovviamente, Ida Platano si è infuriata ed ha litigato in maniera piuttosto pesante con il corteggiatore partenopeo, tanto da maturare la decisione di eliminarlo.

A svelare nuovi retroscena in merito alla segnalazione su Mario e questa misteriosa donna è stato Lorenzo Pugnaloni: “Facciamo un po’ di luce sui fatti. La ragazza in questione si chiama Melissa. Questa ragazza è stata a Uomini e Donne a corteggiare Alessandro nell’edizione 2021/2023, precisamente a maggio […] Nella registrazione di ieri è stata mostrata la foto di lei quando appunto era in studio (a me ne sono arrivate di cose… ma finché non vedo materiale fotografico non mi permetto di postare mai nulla). In questo caso è tutto fin troppo chiaro ed evidente. Questa ragazza avrebbe fatto un video alla festa di compleanno dell’amico di Mario, confermando perciò la sua presenza, la sera del 5 aprile, immortalando tutti gli invitati durante i festeggiamenti. Il suo amico l’avrebbe taggata nelle storie, perciò era presente quella sera. Questo quanto mi è stato riportato mandandomi anche dei reel che sono sui social.

Ora la domanda è questa: sono stati insieme durante la notte, cosa che lui nega, oppure Mario l’ha solamente accompagnata di sera e ripresa l’indomani mattina non essendo lei di Roma?”.