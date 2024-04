Manca circa un mese alla conclusione di questa stagione di Uomini e Donne, e anche il trono di Ida Platano si avvia all’epilogo.

Nelle ultime settimane, l’ex dama del Trono Over è andata in crisi a causa del comportamento dei suoi due corteggiatori, Mario Cusitore e Pierpaolo Siano, che a dire della tronista non sono realmente interessati a lei, tanto che Ida ha anche minacciato di lasciare il trono senza fare una scelta. A ciò si aggiunge la segnalazione su Mario, avvistato mentre usciva da un B&B in compagnia di un’altra donna, e il fatto che Pierpaolo abbia fatto aspettare Ida per tre ore prima di raggiungerla in esterna.

Se in un primo momento Cusitore aveva negato di aver incontrato questa donna, aiutato da un suo amico barbiere che aveva confermato la sua versione, nel corso della registrazione di ieri, lunedì 22 aprile, lo speaker radiofonico ha ammesso di essersi recato nel B&B in compagnia di un’altra donna, circostanza che ha indotto la Platano ad eliminarlo.

Questa notte, la tronista ha condiviso tra le sue Instagram stories quello che sembra essere un chiarissimo riferimento a quando accaduto in studio: “Non è la vita che separa le persone, è il male, l’ipocrisia, il tradimento, l’egoismo e la mancanza di rispetto a farlo”.

Dal canto suo, Pierpaolo, che non è entrato in studio, ha pubblicato una story con lo sfondo nero e due faccine che ridono, che a molti è parsa come una frecciatina a Mario.

Ovviamente i telespettatori di Uomini e Donne fremono per scoprire come si concluderà il trono di Ida, se Mario tornerà, se la tronista deciderà di lasciare il programma insieme a Pierpaolo o senza fare una scelta. Non ci resta che attendere la nuova registrazione prevista per oggi pomeriggio.