La puntata de L’Isola dei Famosi andata in onda lunedì 22 aprile si è aperta con il “Cibo-gate”. Vladimir Luxuria, Sonia Bruganelli e Dario Maltese hanno commentato il furto di un cestino contenente del cibo (destinato ad un cameraman). Dall’Honduras, Pietro Fanelli ha preso le difese di Khady Gueye, la quale ha confessato di aver mangiato il cibo rubato, e nel farlo si è scagliata contro la conduttrice e i due opinionisti.

“Tutto questo lo trovo esagerato e non mi piace per nulla. Non trovo giusto fare queste discussioni inutili e ancor più in questo contesto. Come mai? Perché se un morto di fame ruba un pugno di riso lo fa per un motivo. Non è giustificato forse dal fatto che sta morendo di fame? A me fa più ridere la gente che parla, parla e che si diverte a guardare dei morti di fame per la fama. Quindi non siamo mica noi i cretini. Lei è una brava ragazza e non è che se ruba un pugno di riso per la fame allora è subito da condannare. Vergognatevi! Sì vergognatevi voi, vergognatevi”.

Dallo studio, Sonia Bruganelli è sbottata, spiegando al naufrago che viene pagata per commentare quello che accade sull’isola: “No Pietro, perdonami Vlady. Ascolta, le parole hanno un loro peso. Quindi vergognatevi non ti devi assolutamente permettere di dirlo. Anche perché io sono pagata per stare qui e tu invece sei pagato per stare lì dove ti trovi. Quindi adesso non fare quello che se ne lava le mani. Perché così è troppo facile, e dai su”.