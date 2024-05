Il 10 maggio andrà in onda L’Acchiappatalenti, il nuovo programma di Milly Carlucci. Per l’occasione, la conduttrice ha rilasciato un’intervista al settimanale Nuovo TV, nella quale si è detta felicissima di iniziare questa nuova avventura. Milly ha poi commentato la partecipazione di Samuel Peron a L’Isola dei Famosi: “Cosa ne penso? Faccio un in bocca al lupo a Samuel all’Isola dei Famosi, dato che il suo percorso come insegnante a Ballando con le Stelle da noi si è concluso”.

La Carlucci ha poi rivelato che vorrebbe avere Mara Maionchi come concorrente della prossima edizione di Ballando con le Stelle: “Per adesso è presto per parlare di cast, però posso dire che mi piacerebbe tanto avere Mara Maionchi a Ballando con le Stelle. Penso che sarebbe una cosa molto bella”. Nel frattempo, la Maionchi sarà uno dei talent scout de L’Acchiappatalenti.

Non solo Mara. Come rivelato da Alberto Dandolo su Oggi, infatti, Milly Carlucci avrebbe anche pensato di invitare a Ballando con le Stelle Big Mama: “Per Big Mama ha avuto una sorte di colpo di fulmine professionale. L’ha vista al Festival di Sanremo 2024 e le è subito piaciuta moltissimo, ha pensato che sarebbe stata perfetta per Ballando con le Stelle. In questi giorni sembra stia facendo fuoco e fiamme per farla firmare, così che entri nel cast della sua trasmissione. Riuscirà a convincere la big di Sanremo a scendere in pista a Ballando con le Stelle”.