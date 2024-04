Stefano De Martino sarebbe in trattativa con la Rai: sul piatto ci sarebbero la conduzione di Affari Tuoi e I Soliti Ignoti al posto del partente Amadeus, ma non solo…

Stefano De Martino al timone dell'acces time di Rai Uno

Per lo showman originario di Torre Annunziata, la prossima stagione televisiva potrebbe rappresentare quella della definitiva consacrazione. Nelle ultime settimane si è molto parlato di chi sarà il successore di Amadeus nell’access prime time di Rai Uno. Il nome più gettonato è quello di Stefano De Martino. L’ex ballerino di Amici, che attualmente conduce su Rai Due Stasera tutto è possibilità, sarebbe in trattativa con viale Mazzini. Stando a quanto rivelato da TVBLog, la direzione intrattenimento prime time vorrebbe infatti affidargli la fascia di Rai Uno portata al successo da Amadeus.

La trattativa con la Rai

“I Soliti Ignoti potrebbe essere la palestra giusta per Stefano De Martino – si legge su TVBlog -. Esperienza che poi si sarebbe potuta trasferire nel più rodato Affari Tuoi ad inizio 2025. E’ in corso infatti una interlocuzione, giunta ormai alle sue battute conclusive, fra la Rai e Stefano De Martino per definire i termini che legherà il conduttore partenopeo con la televisione di Stato. Proprio in queste ore sono in corso degli incontri fra le parti. Il contratto che si starebbe per firmare avrebbe una durata di tre anni e prevedrebbe l’impegno costante di De Martino nell’access time di Rai1 con Affari Tuoi e/o I Soliti ignoti (Rai sta trattando con Banijay un accordo quadro per i due format insieme a tante altre cose)”.