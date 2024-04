DayDreamer - Le ali del sogno: in Turchia è stata tra le serie tv più seguite ed apprezzate. Il nome originale è Erkenci Kuş, trasmessa in 51 episodi su Star TV tra il 26 giugno 2018 e il 6 agosto 2019 in Turchia e prodotta dalla Gold Film.

Il successo arriva anche in Italia creando quello che ancora oggi può essere considerato il fenomeno Can Yaman.

Demet Özdemir e Can, due attori pluripremiati che grazie ai loro rispettivi personaggi Sanem e Can Divit, sono diventati i più amati in ben 51 Paesi. E non finisce qui.

Il successo della serie continua ad attirare grande attenzione a livello internazionale. Le vendite della serie sono state effettuate dalla società di distribuzione Global Agency, fondata da İzzet Pinto, e finora è stata venduta in un totale di 75 Paesi, comprese le Repubbliche turche.

La serie continua ad attirare attenzione internazionale

Ora Erkenci Kuş è trasmessa da Novelas TV, che fa parte della famosa società mediatica francese Canal + Group, che finora ha acquistato pochissime serie televisive turche. La serie di commedie romantiche, la cui sceneggiatura è stata scritta da Aslı Zengin e Banu Zengin, ha incontrato il pubblico sugli schermi televisivi di Novelas a partire dal 4 marzo. Ed è subito boom di ascolti anche in Francia.

Come è successo negli altri Paesi Demet Özdemir e Can Yaman hanno partecipato a molte trasmissioni televisive. Sicuramente sarà così anche in Francia. Questo genera euforia delle fan di tutto il mondo, italiane comprese.

I due non si vedono insieme da un bel po'. Ognuno ha preso la sua strada lavorativa e sentimentale. Non capita di vederli insieme dal lontano 2019 e anche in Italia, ospiti di Verissimo di Silvia Toffanin, andarono separatamente, ma entrambi spesero bellissime parole.

Che ci possa essere un remake della love story tra Özdemir e Yaman?