Durante il daytime di Amici andato in onda ieri, gli allievi eliminati sono stati chiamati a giudicare i concorrenti ancora in gioco in alcune delle performance che hanno scelto di mostrare ai giudici speciali. L’esibizione di Mida sulle note di Chiamami ancora amore di Roberto Vecchioni è stata fortemente criticata da Lil Jolie e Nicholas Borgogni.

“Mi piace molto di più quando è più urban, più up, meno interpretativo. Questo pezzo di Vecchioni lo avrei interpretato in un altro modo. Questa esibizione l’ho sentita molto teen, questo non significa che Mida sia scarso, anzi, il suo lo fa bene”, ha detto Lil Jolie.

In seguito, il cantante è stato pesantemente attaccato da Nicholas Borgogni. Lui e Lil Jolie hanno concordato nel giudicare Mida un “para**lo”, in particolar modo per ciò che riguarda la situazione con Gaia De Martino, sua ex fidanzata. Ma la cantante non si è limitata a giudicarlo negativamente nella scuola, ed infatti ha proseguito anche sui social. Lil, infatti, ha condiviso una frase che sembra proprio rivolta a Mida: “La verità è la più grande crudeltà che si possa infliggere ad un inetto”.