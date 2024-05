Dopo le tantissime segnalazioni arrivate sul suo conto, durante la registrazione di ieri pomeriggio Ernesto Russo ha deciso di lasciare il Trono Over di Uomini e Donne.

Il cavaliere era riapprodato nel dating show di Maria De Filippi come corteggiatore di Ida Platano, che si è accomodata sul trono dopo la fine della relazione con Alessandro Vicinanza. Dopo aver lasciato il Trono Classico, Ernesto è approdato nel parterre Over.

Tuttavia, il suo percorso nelle vesti di cavaliere, è stato ricco di ostacoli. L’imprenditore, infatti, è finito molto spesso al centro delle polemiche per via di alcune segnalazioni in merito alla sua vita privata. Così, nel corso della registrazione di ieri, ha deciso di lasciare il programma. Alcune ore dopo, l’ormai ex cavaliere è intervenuto su Instagram scrivendo: “Vorrei ringraziare tutti quelli che mi hanno segnalato”. Diversi like al post di Ernesto, tra cui anche quello di Mario Cusitore, ex corteggiatore di Ida Platano, anche lui finito nella bufera per via di alcuni avvistamenti in compagnia di altre donne.