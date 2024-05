Un ex famoso tronista di Uomini e Donne, a differenza di molti altri suoi ex “colleghi” non ha intrapreso la carriera da influencer, dj o concorrente in un reality. Stiamo parlando di Leonardo Greco, che è diventato un agente immobiliare e sul suo profilo TikTok ha iniziato a condividere contenuti inerenti alla sua professione. Sotto gli ultimi video pubblicato da Leonardo, però, ci sono commenti di utenti che lo deridono perché, secondo loro, avrebbe fatto “una brutta fine”. Proprio a questi tipo di attacchi, l’ex tronista ha risposto pubblicando un video in cui si dice fiero del suo lavoro.

Leonardo Greco risponde alle critiche

“Che fine ho fatto? Lavoro, ho una società, ma soprattutto vado fiero del mio lavoro. Non sto rubando. Mi impegno con tutto me stesso e sono soddisfatto. I social sono un mondo meraviglioso. Queste piattaforme potrebbero avere un’utilità pazzesca, ma purtroppo il più delle volte evidenziano l’ignoranza e la cattiveria delle persone. Vi faccio degli esempi: ‘Ma da vip ad agente immobiliare è un attimo’. ‘Da famoso ad agente immobiliare a provvigioni, dalle stelle alle stalle’. ‘Ma allora non hai avuto successo come ex tronista di Uomini e Donne’. Oltre a questi potrei metterne tanti altri. Tutti che mi dicono che da volto di Uomini e Donne ‘mi sono ridotto a fare questo’.

Mettiamo i puntini sulle i. Io ho voluto fortemente diventare un consulente immobiliare, studiare, prendere un patentino, continuare a fare corsi di formazione e vendere diversi immobili all’anno con un diverso target di clientela. Questo lavoro mi ha fatto togliere diverse soddisfazioni incredibili, cosa che voi che commentate così difficilmente riuscirete a fare. E lo dico perché già vi descrivete per quello che siete, cioè piccoli. Vi ricordo anche un’altra cosa molto importante: c’è gente che come me può darvi solo delle lezioni, perché fondamentalmente siete dei frustrati. E ricordatevi che le vostre parole ad altre persone potrebbero fare del male o creare dei problemi. La vostra frasetta o il vostro commentino acido fatto con superficialità potrebbe causare dei danni a persone molto più sensibili. Quindi prima di commentare e digitare cose così ignoranti con l’intento di offendere, vi invito ad accendere il vostro cervello. Buon primo maggio”.