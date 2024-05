Ieri sera, Perla Vatiero e Mirko Brunetti sono stati protagonisti di una lunga diretta su Instagram. Da quando sono usciti dalla Casa del Grande Fratello, l’influencer originaria di Angri e l’imprenditore rietino si stanno vivendo appieno la loro storia d’amore, e molto spesso dedicano del tempo per rispondere alle curiosità dei loro numerosissimi fan.

I due ex gieffini hanno svelati alcuni retroscena di quando si trovavano tra le mura del loft di Cinecittà. In primis, Mirko ha ammesso di aver barato ad un gioco della bottiglia per evitare che la fidanzata capitasse a dormire in stanza con qualcun altro. Ecco cosa ha rivelato Perla: “Lo sai che lui ha barato al gioco della bottiglia? Tutti me lo dicono, ma non stava barando per me, amo stavi barando per me al gioco della bottiglia? Stavi barando nei confronti di qualcun altro, per non fare uscire le stesse cose. Abbiamo fatto cose che nemmeno mi ricordi lì dentro”. Poi Mirko ha ammesso: “Cercavo di farti uscire che non dormivi con qualcun altro, è vero questo”.

La Vatiero ha poi svelato cos’è successo tra loro durante la prima notte che hanno trascorso insieme: “Ci siamo abbracciati, ma non ci siamo baciati, giuro. Ci siamo detti tanche cose, anche ‘Mamma mia, faccio tanta fatica’, perché era in tilt quella sera. E poi, vi svelo un’altra cosa, visto che lui voleva fare sempre tutto il duro che dormiva lì insieme a me, in realtà lui voleva dormire tutte le sere insieme a me. Capite? Me l’ha svelato ieri sera”.

Pronta la replica di Brunetti: “Ma te l’ho svelato dopo che anche tu mi ha detto: ‘Io volevo dormire tutte le sere con te, ma non te lo dicevo’. Ma perché non lo dici? Lei deve fare sempre la prima donna, orgogliosa, lei alla fine è una sottona”.

Perla ha svelato un retroscena sul primo bacio: “Lo racconto, dai. In realtà prima era un segreto ma poi lui l’ha svelato in puntata che non in realtà ci siamo baciati sotto le coperte quando lui è venuto in tugurio. Poi un altro segreto… eravamo con telecamere e microfono, eravamo ad inizio puntata e lui mi ha guardata e mi fa: ‘Comunque tu mi mandi sempre in tilt’. Io in realtà non avevo tanto capito e me lo sono fatto ripetere”.