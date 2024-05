Arriva un nuovo stop per L’Isola dei Famosi. Questa sera, giovedì 2 maggio, su Canale 5 non andrà in onda (come da palinsesto) il reality show condotto da Vladimir Luxuria, che nel corso della puntata del 29 aprile lo ha annunciato in diretta dichiarando che l’appuntamento con L’Isola tornerà lunedì 6 maggio. Al suo posto andrà in onda Terra Amara.

Era accaduto la scorsa settimana, ma questa volta il motivo è diverso. Infatti, mentre lo scorso giovedì era il giorno della Liberazione dell’Italia dall’occupazione nazi-fascista, e quindi Mediaset ha cambiato la programmazione, questa volta si vuole evitare uno scontro con la gara di Europa League tra Roma e Bayer Leverkusen, con la partita di calcio che verrà anche trasmessa in chiaro su Rai Uno. Lo stop a L’Isola dei Famosi potrebbe ripetersi anche la prossima settimana, visto che è in programma il match di ritorno tra i giallorossi e la squadra tedesca.

Ma sono in molti i telespettatori che ritengono che le festività e le partite di calcio centrino poco con la sospensione del doppio appuntamento. Da diverso tempo, infatti, si parla della soppressione del doppio appuntamento settimanale per L’Isola dei Famosi a prescindere da festività e concorrenza serrata. Gli ascolti bassi di questa edizione, che hanno una media di 2,2 milioni di telespettatori con il 17% di share non soddisferebbero i vertici Mediaset, che vorrebbero dunque cancellare la diretta del giovedì lasciando solo quella del lunedì.

Ora, però, si inizia a vociferare una chiusura anticipata per programma. A fornire l’indiscrezione nelle ultime ore ci ha pensato l'esperta di gossip Deianira Marzano. Con una stories su Instagram, la Marzano ha annunciato un nuovo ritiro e soprattutto la chiusura anticipata del programma.