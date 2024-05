Giuseppe Garibaldi è stato senza dubbio uno dei protagonisti assoluti dell’ultima edizione del Grande Fratello. Il suo flirt con Beatrice Luzzi ha appassionato i telespettatori del reality show condotto da Alfonso Signorini. Dopo l’intesa iniziale, i due si sono poi allontanati ma, durante le battute finali del programma, il bidello calabrese e l’attrice si sono riavvicinati, e ad oggi sembra stiano cercando di recuperare il rapporto. Giuseppe ha rilasciato una lunga interviConsta ai colleghi di SuperGuidaTV, nella quale ha tracciato un bilancio della sua avventura nella Casa di Cinecittà e del suo attuale rapporto con Beatrice.

“L’esperienza al GF, oltre a dei bellissimi legami di amicizia, mi ha regalato un’enorme crescita personale. È stato un viaggio intenso, introspettivo direi, che sicuramente fuori dalla Casa sarebbe stato difficile fare in modo così profondo.

Ho deciso di partecipare per fare un’esperienza nuova, nonostante sapessi che si sarebbe trattato di vivere in una realtà molto diversa dalla mia. Inoltre, ho partecipato anche perché ritengo che un’occasione di questo tipo non si possa perdere”.

E ancora: “Penso che, con la maturità e l’esperienza che ho adesso – se potessi tornare indietro – tutelerei sicuramente molto di più il mio rapporto con Beatrice. Avrei potuto fare alcune cose in modo diverso e l’ho capito soltanto oggi, dopo essere uscito dalla Casa”.

Poi, Garibaldi svela qual è stato il momento più bello e quale quello più complicato vissuti all’interno della Casa di Cinecittà: “Il momento più bello di questa esperienza è stato il giorno del mio compleanno, quando ho ricevuto la sorpresa di mio fratello e di mia mamma. Il momento della tarantella suonata dai miei amici in studio è stato bellissimo. Portare questa tradizione al GF e su Canale 5 mi ha reso enormemente felice! Il momento più complicato invece è stato il periodo in cui non sono stato bene per motivi di salute”.

Giuseppe poi si sbilancia su Beatrice: “Come ho già detto anche in altre occasioni, sia dentro la Casa, sia fuori, dopo che siamo usciti, con Beatrice in alcuni momenti ho sbagliato. Il non difenderla, il non proteggerla dalle critiche, dalle accuse e da tutto ciò che ci influenzava ci ha portato a litigare e, col tempo, ad allontanarci. In quel periodo, non ho avuto la lucidità, la maturità e l’esperienza di mettere i miei sentimenti e lei davanti a tutto e a tutti. Se ci stiamo sentendo? Sì, ci stiamo sentendo e ci stiamo confrontando su molte cose. Per quanto mi riguarda, sto cercando di recuperare un rapporto e la sua fiducia. Vorrei riconquistarla”.