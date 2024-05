Nel corso di 361 IsoLounge, format condotto dall’ex concorrente del Grande Fratello Valentina Modini, quest’ultima ha svelato alcuni retroscena relativi alla festa di compleanno di Vittorio Menozzi.

“Lady Fajana” ha rivelato che durante il party, Mirko Brunetti e Perla Vatiero non sembravano particolarmente affiatati, anzi badava più all’esposizione sui social e a postare contenuti per i loro numerosi fan. Secondo Valentina, tra i due ex volti di Temptation Island non c’è vero amore, ma proseguono nella loro storia esclusivamente per questioni di hype. La Modini ha sostenuto che entrambi non hanno mai avuto atteggiamenti affettuosi e che erano sempre con lo smartphone in mano.

Mentre i Perletti (i fan della coppia) l’hanno attaccata dandole della invidiosa, Giselda Torresan, anche lei presente alla festa di compleanno di Vittorio, ha smentito le parole dell’ex coinquilina, dicendo che l’unica che utilizzava il telefono era proprio Valentina. Al momento non è chiaro quale sia la verità, ma quel che è certo è che sulla Modini si è abbattuta una vera e propria s*itstorm.

Ma non è tutto, perché Valentina ci è andata giù pesante anche in merito al cambiamento estetico della Vatiero (il filler alle labbra). La Modini ha sottolineato di essere contraria alla chirurgia estetica e di preferire la “bellezza naturale”. Inoltre, secondo Valentina, essendo la Vatiero un esempio per le ragazze, non dovrebbe ricorrere ai “ritocchini”.