La seconda stagione della fiction light crime, Viola come il mare, con protagonisti Francesca Chillemi e Can Yaman, ieri sera ha debuttato in prima serata su Canale 5 (i primi tre episodi erano già disponibili su Mediaset Infinity). Ma ciò che ha fatto maggiormente rumore è stata una risposta che il divo turco ha condiviso tra le sue Instagram stories.

Ma cos’è successo? Quando un giornalista di Vanity Fair ha chiesto all’ex Miss Italia “Recentemente Can Yaman ha dichiarato in un’intervista che se trovasse una persona bella e giusta come Francesca Chillemi penserebbe di costruire una famiglia. Come lo hai stregato?”, l’attrice ha risposto: “Non sono io che l’ha stregato, ma Viola. Lo ha conquistato la parte empatica di Viola, la sua capacità di tirar fuori il meglio delle persone con cui entra in contatto”.

La nota rivista ha così ripreso questa risposta dando come titolo: “Francesca Chillemi: ‘Can Yaman è stato stregato da Viola, non da me’”. Can Yaman ha ripreso l’articolo, lo ha condiviso su Instagram lasciando un commento che ha spiazzato: “Non è vero, non sono stato stregato da nessuna delle due. Anzi, forse il contrario. Comunque non ha rivelato niente, anzi, forse ha schivato”.