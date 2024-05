Il Grande Fratello è andato in archivio da meno di due mesi, ma in quel di Mediaset già si guarda alla prossima edizione, in partenza a settembre 2024 sempre su Canale 5. In linea con la scelta fatta lo scorso anno, anche nella prossima edizione del GF ad abitare la Casa saranno personaggi famosi e altri sconosciuti, per i quali i casting sono già stati aperti. Al timone del reality ci sarà ancora una volta Alfonso Signorini, e i telespettatori si chiedono chi lo affiancherà in studio.

Stando a quanto riportato da TVBlog, a ricoprire il ruolo dell’opinionista sarà ancora una volta Cesara Buonamici. Oltre alla riconferma della giornalista del TG5, la Buonamici potrebbe anche assumere la conduzione di Pomeriggio 5 al posto di Myrta Merlino.

“La brava vicedirettrice del TG5, infatti, nella prossima stagione tv potrebbe raddoppiare i suoi impegni televisivi – si legge su TvBlog -. Quest’anno la ricordiamo ottima opinionista al Grande Fratello, incarico su cui pare quasi certa la riconferma. Ma a fianco di questo ci potrebbe essere anche la conduzione di Pomeriggio 5. Il programma fra informazione ed intrattenimento del pomeriggio di Canale 5 pare che nella prossima stagione debba cambiare – ancora – la sua padrona di casa. Dopo l’uscita di Barbara D’Urso e l’avvento di Myrta Merlino, si fa sempre più probabile l’approdo di una nuova conduttrice nella prossima stagione”.