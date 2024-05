In seguito alle polemiche per le anticipazioni svelate sui social relative all’esibizione di Angelica Mango all’Eurovision Song Contest 2024, che hanno fatto scoppiare il caos in Rai e causato non poco imbarazzo, poche ore dopo sono state diffuse le prime immagini ufficiali della performance della vincitrice dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, che rappresenterà l’Italia nella competizione internazionale.

A pubblicare le prime immagini ufficiali, un assaggio di quella che sarà l'esibizione della semifinale del 9 maggio e poi di sabato 11 maggio, sono stati i profili social dell'Eurovision Song Contest. Un post pubblicato su Instagram nella tarda serata del 2 maggio, e ripostato anche tra le storie di Angelina Mango, mostra la cantante circondata da cinque ballerine e sorretta da un trono di rami intrecciati. Una performance monumentale che già riscuote grande successo tra i fan della cantante.

La mail interna e la fuga di notizie

Prima della pubblicazione delle anticipazioni ufficiali una fuga di notizie aveva portato il caos in Rai. La diffusione di una mail interna aveva svelato alcuni particolari dell'esibizione dell'artista sul palco di Malmo: Angelina Mango non era presente, ma sul palco c’era una controfigura. “È stato impossibile bloccare la cosa sui social - ha spiegato la direttrice di Rai Radio2, Simona Sala -. In realtà si tratta di controfigure, ma ci sono stati effettivamente degli elementi che sono stati svelati”.

Sul caso è intervenuto anche Claudio Fasulo, vice direttore Intrattenimento prime time per la Rai e responsabile delle spedizioni italiane: “Non è una cosa paragonabile all'uscita di un inedito a Sanremo - ha sottolineato -. Lo standing rears è la prova che viene fatta da dei ragazzi bravi e di buona volontà, alcuni ballerini, che cantano al posto degli artisti delle varie nazionalità. Non ha alcun valore artistico paragonabile a ciò che vedremo sul palco. Certo però che è una cosa che non deve accadere. Era una mail ad uso interno che aveva otto destinatari”. Angelina Mango, dunque, non è a rischio squalifica.