Ritiri, infortuni, squalifiche e ascolti non esattamente convincenti: la diciottesima edizione de L’Isola dei Famosi naviga in acque tempestose. Nelle ultime ore, infatti, Gabriele Parpiglia ha rivelato che il reality show condotto da Vladimir Luxuria potrebbe chiudere in anticipo (martedì 28 maggio). Ma non è tutto. Come previsto, infatti, da due settimane c’è stato lo stop al doppio appuntamento settimanale (niente puntata del giovedì) e, adesso, sembra anche che l’appuntamento del lunedì verrà spostato al martedì. Il lunedì invece andrà in onda il nuovo programma condotto da Michelle Hunziker, Io Canto Family.

Intanto, nelle ultime ore, Sonia Bruganelli si è immortalata su un aereo privato diretto in Honduras, opinionista insieme a Dario Maltese. Ma perché l’ex moglie di Paolo Bonolis è diretta in Honduras? Al momento non è chiaro, perché non sono state fornite informazione al riguardo. In molti ritengono possa trattarsi di una mossa della produzione per risollevare le sorti del reality show, altri invece di una mossa social dell’opinionista per creare suspence. Staremo a vedere quello che accadrà.