Il 25 aprile Vittorio Menozzi ha compiuto 24 anni e lo scorso sabato, in un noto locale di Milano, il modello ha festeggiato anche in compagnia degli ex coinquilini della Casa del Grande Fratello. Ma non tutti erano presenti.

Al party del modello c’erano Marco Fortunati, Arnold Cardaropoli, Giselda Torresan, Perla Vatiero, Mirko Brunetti, Federico Massaro, Rosy Chin, Angelica Baraldi e il fidanzato Riccardo Romagnoli (detto Rick), Paolo Masella, Letizia Petris, Greta Rossetti, Stefano Miele, Valentina Modini e Lorenzo Remotti.

Diciannove, invece, gli ex gieffini che, per impegni già in programma o perché non sono stati invitati, erano assenti: Anita Olivieri, Alessio Falsone, Alex Schwazer, Beatrice Luzzi, Ciro Petrone, Grecia Colmenares, Heidi Baci, Fiordaliso, Claudio Roma, Giampiero Mughini, Jill Cooper, Giuseppe Garibaldi, Marco Maddaloni, Monia La Ferrera, Sara Ricci, Massimiliano Varrese, Samira Lui, Sergio D’Ottavi e Simona Tagli.

Se Alessio Falsone, durante una diretta su Instagram, ha rivelato che lui e la fidanzata Anita Olivieri non sono stati invitati (l’ex gieffino milanese ha anche tirato una frecciatina ad alcuni ex coinquilini), a far rumore, in particolare, è stata l’assenza di Beatrice Luzzi, con la quale Vittorio aveva instaurato un forte legame di amicizia all’interno della Casa di Cinecittà anche se, durante le battute finali del reality show, il rapporto tra i due si era raffreddato.

"Beatrice e Garibaldi non sono stati invitati alla festa di Vittorio"

Ieri, durante 361 IsoLounge, format condotto da Valentina Modini, quest’ultima ha sganciato la bomba. L’ex gieffina (che era presente alla festa di Vittorio), ha rivelato che Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi non sono stati invitati: “Tra gli illustri non invitati ci sono dei grandi nomi: Beatrice Luzzi, Giuseppe Garibaldi, Alessio e Anita…”.

Solo pochi giorni fa, in un’intervista rilasciata a Coming Soon.it, Vittorio si era così espresso in merito a Beatrice: “Senz’altro è stata una figura importante nel mio percorso e penso di poter dire che valga anche il contrario. A volte è facile capire cosa avvicina le persone, nel nostro caso forse non è così probabilmente affinità caratteriali ma anche forti contrasti, tanta poesia e il sapersi prendere in giro. Un mix difficilmente ripetibile. Onestamente non mi interessa quanto il nostro rapporto sia stato criticato, avere qualcosa di cui la maggior parte delle persone non capisce neppure il valore né la natura rende il tutto ancora più speciale. È e sarà dunque una persona insostituibile e di cui ho forte stima”.